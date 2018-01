La Grande Focara 2018

Grande appuntamento annuale quello del 16 gennaio in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate a Novoli, piccolo centro del Salento della provincia di Lecce, “la grande focara”così e chiamata perche è la più grande pira dell’intero mediterraneo con un altezza di 25 metri e un diametro di 15, sono state impegnate più centomila fascine di tralci di viti che i contadini del luogo hanno raccolto e messi da parte per alcuni mesi. Provenienti da tutta la puglia alcune centinaia di migliaia di visitatori

prima dell’accensione hanno goduto di un suggestivo e originale Carillon Umano a cura della Compagnia Italento: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vagherà sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista/pilota mentre un’eterea ballerina ballava sulle punte in tutù. Successivamente uno spettacolo dei “Krauni – storia di una scintilla”, a cura di Sbang produzione spettacoli, associazione culturali Stranivari e Artisti di Strada indipendenti e a “Fuecu”, l’esibizione del corpo di ballo della Notte della Taranta. E, per finire, uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Fratelli Cosma. Ad accendere la Fòcara è stato il sindaco di Novoli e presidente della Fondazione Fòcara, Gianmaria Greco il presidente della provincia dott. Antonio Gabellone e altri rappresentanti istituzionali.

La settimana di festeggiamenti si è conclusa con i concerti di Funkum Munny,Talitakum Accademia Folk, Antonio Amato Ensemble e il gran finale con il cantautore Edoardo Bennato.

© Riproduzione Riservata