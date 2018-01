Baschet: La Viola Batte il Tortona

Al PalaCalafiore di REGGIO CALABRIA una grande vittoria per la squadra di casa che ha battuto col punteggio 84 a 79 il forte quintetto di Tortona anche grazie ad una prestazione superlativa di Capitan Fabi autore di 21 punti.Partenza

molto blanda con numerosi errori da una parte e dall’altra, si distingue subito Fabi autore dei primi cinque punti per la squadra di casa, tutti gli attacchi passano per le sue mani. Fabi trascinatore della Viola in grande evidenza, per il Tortona si evidenziano gli americani, Johnson e Sorokas, i piemontesi cercano di allungare sul finire del primo quarto portandosi su 19 a 23, finendo dopo una schiacciata di Parcher portando la propria squadra ad accorciare le distanze i sul punteggio di 21 a 23. Nel terzo e ultimo quarto si è assistito ad una partita vibrante con tanto cuore e determinazione dei neroarancio sostenuti da un pubblico meraviglioso riuscendo a portare a termine l’incontro vittoriosi con grande esultanza e soddisfazione da parte di tutti.

