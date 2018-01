Standing ovation per Pino Insegno che, ieri sera, al teatro “Francesco Cilea” di REGGIO CALABRIA, insieme all’attore Federico Perrotta e al gruppo I Baraonna, ha letteralmente stregato il pubblico con le sue “58 sfumature….di Pino”. Lo show, inserito all’interno del cartellone artistico dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, ha tracciato la carriera artistica di un grande attore e doppiattore della tv e del cinema, Insegno, ma ha voluto anche far riflettere gli spetttatori su quanto sia bello “tornare a vivere le pellicole in una sala cinematografica invece che vederle sul pc o al cellulare”. Pino Insegno non delude, conquista e regala tante emozioni promettendo di tornare di nuovo in riva allo Stretto, proprio in quella città che regalò tanti natali ai genitori e ai nonni.

