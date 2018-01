“Water Warrios” di Lynn Johnson

Dal 10 gennaio 2018 all’8 febbraio 2018 a REGGIO CALABRIA presso le sale del Castello Aragonese è stata allestita la mostra internazionale ” Water Warrios” di Lynn Jonson. L’evento è frutto della collaborazione tra Bluocean e National Geographic di cui Lynn Johnson ne fa parte. La mostra toccherà le città di Catanzaro Messina e Milano ed in altre sedi prestigiose.Il tema trattato fa vedere la sofferenza delle donne africane alla ricerca dell’acqua con tutti i pericoli che ne derivano. Per trovare l ‘acqua le donne e i bambini sono costretti a camminare ore e ore rischiando incontri di gente che non interessa l’acqua ma il loro corpo.

