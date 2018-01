SAID -“DESIDERIO di CITTÁ, la CITTÁ la mia CASA”

Mercoledì 10 gennaio 2017 , nella splendida cornice della Sala Consiliare del Comune di Bari, circondati dalle effigie delle diciotto muse del pittore Mario Prayer, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “DESIDERIO di CITTÁ, la CITTÁ la mia CASA” dedicato alla valorizzazione e alla riscoperta dell’antica saggezza, la bellezza, la cura e le tradizioni delle città di Bari e Fasano, e di presentazione del Calendario 2018 ideato,creato e prodotto dall’Associazione Internazionale Docenti SAID che, giunto alla sua 5° edizione, ha voluto dedicare una sezione alle foto vincitori del concorso, oltre che una intera pagina speciale, a molte delle numerosissime foto in gara.

L’evento di particolare richiamo storico e culturale, ha visto un pubblico non solo numeroso, ma particolarmente attento e gioioso in ogni fase del suo programma. Dopo il benvenuto dedicato dal Presidente della Commissione Culture del Comune di Bari dott. Giuseppe Cascella e dal Sindaco di Bari ing. Antonio Decaro, la presidente della SAID prof. Virna Iacobellis ha dato il via all’evento con i doverosi ma sentiti ringraziamenti per la speciale Commissione giudicatrice presieduta dal Magnifico Rettore prof. F. Uricchio e composta dal prof. Aldo Luisi dell’UNIBA, dal dott. Giuseppe Cascella, dai registi Mario Rubino e Vito Signorile, dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fasano dott. Luana Amati e dal prof. Nicola Cutino.

La prof. Virna Iacobellis ha sottolineato l’importanza dell’evento non come “palcoscenico privato ma solo come indispensabile strumento di sensibilizzazione per realizzare laboratori creativi che permettano l’inserimento nel mondo del lavoro di tanti bravissimi ragazzi “abili diversamente”, in particolare nel mondo del turismo e del buon cibo con: “Terracottai” e panificatori speciali. La storia dei ventun’anni di attività della SAID, (Associazione Internazionale Docenti), ente non-profit di docenti e professionisti, dal 2004 Accreditato alla Regione Puglia per la Formazione Professionale, ed iscritta dal 2010 nell’“Albo Associazioni Culturali Comune di Bari”, avente come precipua finalità la ricerca, la elaborazione e la realizzazione di progetti di formazione innovativi, sarebbe molto lunga da tratteggiare in questa circostanza.”

La serata ha visto protagonisti molti amanti dello scatto che attraverso le loro immagini hanno voluto regalare le loro suggestioni per emozionare e riemozionarsi in attesa della comunicazione ufficiale delle terne dei vincitori, avvenuta con il massimo riservo per aumentare il pathos del momento. La serata è stata festeggiata anche dalle note dell’artista Giuliano Ciliberti, nuovo caro amico della SAID, che ha prestato le sue doti canore per augurare un anno ricco di ricordi sereni. Ampio successo di critica documentato dalle riprese televisive anche live.

Sono intervenuti, moderati dalla prof. Virna Iacobellis Presidente Said, il Presidente Commissione Culture del Comune di Bari Dott. Giuseppe Cascella, il Sindaco di Bari ing. Antonio De Caro, il prof. Aldo Luisi, il regista Mario Rubino, il M° Vito Signorile, Assessori Comune di Fasano alla Cultura arch. A. Angelini ed alle Attività Produttive dr.ssa Luana Amati, il prof. Nicola Cutino Presidente dell’associazione Mondo Antico e Tempi Moderni Onlus.

