Epifania con conclusione della rassegna “Candela, il paese del Natale”

Sabato 6 gennaio 2018, solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, a Candela, piccolo centro dei Monti Dauni meridionali situato a pochi chilometri dal confine con la Basilicata e collocato su due colline intitolate a San Tommaso ed a San Rocco, si è conclusa con un grande successo di pubblico la rassegna di eventi natalizi denominata “Candela, il paese del Natale”, a sua volta iniziata il 3 dicembre 2017 ed organizzata dal Comune e della Proloco, in collaborazione con numerosi soggetti privati operanti nel territorio e secondo un ricco programma. In tale arco di tempo nel paese dauno sono giunti oltre 60.000 visitatori di tutte le età, provenienti non solo dalla Puglia ma anche da altre regioni meridionali. Costoro, che con il loro contributo monetario all’acquisto dei prodotti e alle iniziative poste in essere, hanno assicurato anche una boccata d’ossigeno all’economia locale, sono stati attratti non solo dagli eventi che si sono succeduti ma anche e soprattutto dalla “Casa di Babbo Natale” allestita nello storico Palazzo Ripandelli, dalla “Via del Presepe” (scene presepiali a grandezza naturale allestite nel centro storico), dal “Borgo della Befana” (tra la Chiesa Madre ed il Palazzo Doria), dalle luminarie artistiche nelle principali vie e piazze, dalla pista di pattinaggio in Piazza Giacomo Matteotti, dalle proiezioni videomapping a tema natalizio sulla facciata di un palazzo di Piazza Antonio Gramsci, nonché dai prodotti dell’artigianato e della gastronomia del posto che hanno potuto acquistare presso le casette di legno in stile trentino che hanno caratterizzato il mercatino natalizio lungo il Corso Vittorio Emanuele III ed in Piazza Plebiscito.

Nella serata dell’Epifania gli eventi conclusivi più significativi sono stati:

- il volo della befana dal campanile della cinquecentesca Chiesa Madre di Santa Maria della Purificazione alla sottostante Piazza Plebiscito, evento curato dal Gruppo Archeo-Speleologico di Manfredonia (FG);

- lo spettacolo canoro di Francesco Cicchella, vincitore dell’edizione dell’anno 2015 del programma Rai “Tale e quale show”

Infine la sera successiva (7 gennaio 2018) ha avuto invece luogo la chiusura della “Casa di Babbo Natale”, ubicata nello storico Palazzo Ripandelli, arricchitosi in quest’occasione anche di un’esposizione permanente di giocattoli d’epoca costituente il primo nucleo del Museo del giocattolo.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la serata di festa dell’Epifania in Piazza Plebiscito, con un’enorme calza pendente dal campanile della Chiesa Madre di Santa Maria della Purificazione (foto n. 1);

Babbo Natale nel salone di rappresentanza della sua “Casa”, ambiente ubicato al terzo ed ultimo piano di Palazzo Ripandelli (foto n. 2);

la “Casa della Befana”, allestita nei pressi di Palazzo Doria (foto n. 3);

il volo della befana dal campanile della Chiesa Matrice alla sottostante Piazza Plebiscito (foto n. 4);

la scena dell’arrivo dei Re Magi, facente del presepe a grandezza naturale allestito nel centro storico lungo l’itinerario denominato la “Via del Presepe” (foto n. 5);

la scena della Natività dello stesso presepe (foto n. 6).

