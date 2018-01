Facce da Bronzi – Quinta edizione Winter

Grande successo per il festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” andato in scena ieri sera al teatro “Cilea” di REGGIO CALABRIA Il festival V edizione winter ha omaggiato il principe della risata Antonio De Curtis e, organizzato dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città metropolitana di Reggio Calabria e dell’associazione Antonio De Curtis in arte Totò (l’iniziativa inserita negli “eventi di rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria – Azione 1 – Annualità 2017 – PAC 2014 -2020), ha concesso a sei comici provenienti dalle varie regioni d’Italia di sfidarsi per conquistare l’ambito premio. La serata condotta dai comici “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e GiuseppeScorza) affiancati dal corpo di ballo “Le divine” e dalla direzione artistica di Alessio Tagliento, noto autore della trasmissione “Zelig”, ha avuto come “madrina” la nipote di Totò, Elena Anticoli De Curtis che ha premiato la vincitrice ragusana Mariuccia Cannata in arte Pipitonella alla quale è andato oltre il premio “Totò, il principe della risata” anche il premio del pubblico.

Sul podio, al secondo posto il catanzarese Piero Procopio che porta a casa anche il premio della critica mentre al terzo il casertano Michele Ventriglia. Anche quest’anno, il festival “Facce da Bronzi” ha sposato la campagna dell’Unicef “Bambini in pericolo” e per l’occasione è stato assegnato proprio dalla giuria di bambini dal piccolo Lorenzo Proietti il premio “Un sorriso per l’Unicef” al comico Roberto De Marchi. Bravissimi tutti i cabarettisti (il milanese Roberto De Marchi, il comico reggino Aldo Zumbo in arte Jo Kattolo, il genovese Gianluca Macrì) che hanno partecipato al festival omaggiando egregiamente l’attore napoletano Antonio De Curtis. Strepitose e divertentissime le incursioni dei comici di “Zelig” Vincenzo Albano, Claudio Batta e Max Pisu alle prese con i loro personaggi “surreali”. Il festival “Facce da Bronzi” continua nelle città di Milano, Napoli e Roma e l’11 Febbraio si ferma al teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme dove parteciperanno i comici che avranno superato le selezioni del concorso e ospiti televisivi del panorama nazionale.

