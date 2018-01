Presepe Vivente 2018

Il 3 gennaio 2018, nel tardo pomeriggio, a Campo di Giove, si è svolta – secondo una tradizione ormai consolidata nel tempo – la XIV edizione del Presepe Vivente, organizzata dall’Associazione Amici del Presepe, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro-Loco e l’Associazione dei Commercianti.

Il corteo storico è partito da via Guglielmo Marconi; ha attraversato piazza Alberto Duval e si è incamminato verso via San Matteo. Successivamente, ha raggiunto il centro storico per assistere, in via Largo Colle, alla proiezione di un video costituito da spezzoni di rappresentazioni della natività effettuate nel Paese durante il periodo natalizio.

A seguire, le comparse hanno raggiunto i vicoletti del centro storico, per ricreare, in una dimensione fortemente evocativa e di grande suggestione, la scena della natività.

Una moltitudine di persone ha percorso e visitato le varie scene presepiali fino alla grotta dove erano riuniti San Giuseppe, la Madonna, l’Angelo ed in Bambin Gesù, impersonato dall’ultimo nato del Paese. Al lato della grotta, c’erano i tre Magi in posa solenne.

L’atmosfera calda e accogliente, le luci soffuse, il profumo della cioccolata, del vin brulè e dei prodotti tipici del luogo, offerti dalle varie associazioni, il vociare degli stessi bambini e dei figuranti che animavano le arti e i mestieri al tempo della nascita di Gesù, sono stati ingredienti essenziali per restituire ai visitatori la magia di un evento storico e religioso esaltato dalla bellezza di questo bel borgo dell’Abruzzo che è Campo di Giove.

