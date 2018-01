Il primo Presepe Vivente negli Ipogei Capparelli

Nei giorni 26 e 30 dicembre 2017, dalle ore 16 alle ore 21, ha avuto luogo a Manfredonia, porta del Gargano, il primo Presepe Vivente ambientato negli Ipogei Capparelli, situati presso l’antica Siponto, i quali prendono nome dal cognome dei proprietari della vicina masseria. Essi furono ricavati nella roccia tufacea in epoca paleocristiana (V-VI sec. d.C.) e nei secoli seguenti furono adibiti a strutture di ricovero per il bestiame e/o i mezzi agricoli nonché sottoposti al cavaggio del tufo da utilizzare per le costruzioni.

Tale Presepe Vivente, denominato “Accadde in una Grotta”, è stato organizzato dal G.A.L. Daunofantino con il patrocinio del Comune di Manfredonia e la collaborazione della locale Parrocchia San Michele Arcangelo e dell’Associazione S.C.I.C..

Il complesso della necropoli paleocristiana sipontina, illuminato da luci multicolori, è stato per l’occasione il luogo della rappresentazione delle atmosfere della città di Betlemme all’epoca in cui nacque Gesù, la scena della cui Natività è stata rappresentata nell’ipogeo n. 1, segnalato, al di sopra del suo ingresso, da grande una stella luminosa. Le altre scene, popolate da figuranti di tutte le età in costumi d’epoca, sono state ambientate nello spazio compreso tra i restanti ipogei ed hanno riproposto ai visitatori le antiche botteghe della città giudaica e le attività che vi si svolgevano. Non sono inoltre mancate le degustazioni di prodotti tipici manfredoniani del periodo natalizio, per i visitatori paganti, nonché un coro con canti natalizi dal vivo. Tra le scene più significative che vi sono state rappresentate vanno annoverate quelle aventi per oggetto: i mercanti di stoffe, le ricamatrici, le lavandaie, il pescivendolo, le massaie, il fornaio, l’oste, il falegname, il fabbro, il calzolaio, le fruttivendole, gli animali da fattoria.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

una veduta generale del complesso degli Ipogei Capparelli durante il primo Presepe Vivente in essi ambientato (foto n. 1);

la scena della Natività (foto n. 2);

due falegnami al lavoro (foto n. 3);

due fabbri al lavoro (foto n. 4);

due fruttivendole (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

