Rugby serie A, i Cavalieri consolidano il primo posto in classifica

Importante vittoria, quella ottenuta dai Cavalieri Union PratoSesto, che allo Stadio Chersoni di Prato, si impongono per 56-20 contro il Benevento Rugby.

I padroni di casa sono partiti subito forte, imponendo il proprio ritmo alla gara e costringendo il Benevento in difesa. I Cavalieri vanno in meta dopo pochi minuti con Paulin, dimostrando subito molta aggressività, mentre i campani cercano con difficoltà di farsi vedere sporadicamente nella metà campo avversaria. Continuando nella spinta offensiva, i padroni di casa realizzano altre tre mete con Borsi, Fabbri e Liguori e con le trasformazioni di Paulin chiudono la prima frazione avanti per 28-13.

Nella ripresa l’andamento della gara non cambia, con i Cavalieri padroni del campo che vanno ancora in meta con Torri, Scuccimarra, Ruotolo e Della Ratta e chiudono l’incontro sul punteggio finale di 56-20. Con questo risultato i Cavalieri mantengono la prima posizione del girone, in attesa dell’incontro con la Primavera Roma, con la quale, per mantenere il primato in vista dei play-off sarà sufficiente non perdere.

Marcatori: p.t. 8’ m Paulin tr Paulin, 13’ m Borsi tr Paulin, 19’ Moylan, 23’ m Fabbri tr Paulin, 30 m Caporaso, 38’ cp Caporaso, 40’ m Liguori tr Paulin. S.t. 50’ m Torri tr Paulin, 61’ m Scuccimarra tr Paulin, 66’ m Ruotolo tr Lunardi, 68’ m Giangregorio tr Caporaso, 76’ m Della Ratta tr Lunardi.

CAVALIERI UNIONE RUGBY PRATO-SESTO : Della Ratta, Laurendi, Fattori (67’ Noviro), Vincenti (65’ Torri), Filippini, Lunardi, Marzucchi, Paulin (72’ Calamai) Caciolli, (70’ Antonini), Fabbri (60’ Monetti), Mardegan (60’ Aiello), Gianassi, Liguori (60’ Ruotolo), Scuccimarra, Borsi (51’ Tallè). All. Pratichetti.

BENEVENTO RUGBY : Cioffi, Timossi (60’ Giangregorio), Petrone, Ciarla (70’ Botticella), Casillo, Caporaso, Luciani (62’ Marangelli), Moylan, Giangregorio, Calicchio (65’ Russo), Valente (70’ Ricco), Notariello (60’ Asfaldo), Mirra (60’ Melillo), Bosco (46’ Botticelli). All. Valente.

