Seicento Babbi Natale in corsa per Francesco Matteo

Veramente un successo strepitoso, ma soprattutto inaspettato la marea rossa e bianca che ieri sfidando il freddo ha invaso le strade di Asiago, ieri domenica 17 dicembre, per un evento a scopo benefico.

Più che corsa come riportava la locandina si trattava anche di una camminata a ritmo libero aperta a tutti, percorso da 1 km per i bambini e poi 5 o 10 km.

La corsa organizzata dalla Sportiva 7 Comuni, voleva ricordare il piccolo Francesco Matteo di Asiago scomparso in aprile a 10 mesi, per una rara e grave malattia (epidermosi di tipo Herlitz). Stupiti per la grande partecipazione i genitori di Francesco Matteo, mamma Antonia e papà Roberto che fortemente hanno voluto e creduto in questa corsa-camminata.

Il podio di questa manifestazione era la solidarietà e l’obbiettivo è stato raggiunto. Neonati e bambini con i genitori, giovani, anziani, cani, si sono ritrovati alle 10, ora fissata per la partenza davanti al Duomo, nell’augurare “Buona Corsa”, Antonia e Roberto, hanno voluto ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento, ma soprattutto hanno ringraziato ricordando tutti i medici, infermieri e operatori che si adoperano lottando anche loro per salvare quotidianamente i bambini vittime di malattie e traumi.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto al pronto soccorso pediatrico (pediatria d’urgenza) Azienda Università di Padova, alcuni medici del reparto erano anche presenti e correvano anche loro.

Nel ricordo è stato un correre e camminare assieme anche in allegria, nella magica atmosfera natalizia dell’Altopiano di Asiago.

Complimenti agli organizzatori, un grazie a mamma Antonia e papà Roberto per quanto sono riusciti a trasmettere con questo straordinario evento e arrivederci nel 2019.

Fotoreportage:

Foto: 1,2,3,4,7,8,9 – preparativi e momenti della corsa-camminata;

foto 5 – la mamma di Francesco Matteo a destra della foto con una rappresentante del Comune di Foza (al collo la foto del bimbo);

foto 6 – Roberto e Antonia nel discorso prima della partenza;

foto 10 – i genitori del piccolo Francesco Matteo consegnano l’assegno simbolico di € 3000,00 ai medici del reparto Pediatria d’ urgenza Università di Padova, importo raccolto per l’iscrizione alla manifestazione.

