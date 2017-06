Lega Pro, il Prato soffre ma si salva

Nell’ultima gara dei Play-Out, disputata allo stadio Lungobisenzio di Prato, i lanieri pareggiano 0-0 contro il Tuttocuoio e conquistano la salvezza. Al termine di un campionato sofferto, nel quale i pratesi si erano ritrovati anche ultimi in classifica, arriva questo importante risultato che gli permette di rimanere in Lega-Pro.

Gara contratta con un primo tempo brutto, privo di emozioni e senza azioni da rete, giocato a ritmi bassi nel quale le due squadre sono rimaste molto coperte, cercando di non rischiare nulla. Per gli ospiti soltanto un maggior possesso palla, costretti a fare qualcosa in più visto il risultato di 2-2 maturato all’andata, senza però riuscire mai ad impensierire la difesa biancoazzurra.

Nel secondo tempo è il Prato che parte più propositivo e più convinto, alzando decisamente i ritmi della gara e rendendosi pericoloso in alcune azioni con Moncini e Ceccarelli, mentre gli ospiti trovano grandi difficoltà nell’impostare la manovra. I lanieri continuano a fare la partita e all’81’ vanno vicini al vantaggio con Moncini che di testa costringe il portiere del Tuttocuoio a una super parata. Si arriva ai minuti finali con gli ospiti che si sbilanciano pericolosamente in avanti alla ricerca del gol, ma i loro attacchi risultano essere molto sterili. Per il Prato rimangono ampi spazi di campo vuoti, dove poter agire in contropiede. Proprio in contropiede, in pieno recupero, i lanieri hanno due occasionissime da rete ma prima Piscitella e poi De Marchi le sbagliano clamorosamente. Al triplice fischio finale, gioia immensa sia in campo che sugli spalti per il conseguimento di questo risultato che a metà stagione sembrava molto difficile da raggiungere.

PRATO : Layeni; Ghidotti, Marzorati, Martinelli, Tomi; Gargiulo, Catacchini; Piscitella, Romano (14′s.t. Ceccarelli), Di Molfetta (47′s.t. Brondi); Moncini (43′s.t. De Marchi). A disposizione: Melgrati, Carcuro, Tavano, Danese, Malotti, Strada, Beduschi, Marini. Allenatore: Monaco.

TUTTOCUOIO: Nocchi; Lo Porto, Frare, Bachini, Picascia; Pellini, Caciagli, Berardi (38′s.t. Siani), Provenzano (12′s.t. Mulas); Ferrari, Pinzauti (19′s.t. Merkaj). A disposizione: Cappellini, Zenuni, Gremigni, Tiritiello, Serinelli. Allenatore: De Petrillo.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini della gara.

