Nuoto, 1° Trofeo città di Prato

Nella splendida cornice della piscina comunale di via Roma a Prato, si è tenuto nei giorni di sabato 27 e domenica 28 maggio il 1° Trofeo Città di Prato. Il Meeting nazionale di nuoto è stato organizzato dalla Società pratese Futura Club I Cavalieri, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. Presenti atleti di spicco del panorama nazionale come Federico Turrini, Chiara Masini Luccetti, Niccolò Bonacchi, Linda Caponi, Susanna Negri tanto per citarne alcuni. Le Società partecipanti erano 23, provenienti da diverse regioni italiane con oltre 700 atleti. Prima squadra classificata è stata la società di casa Futura Club I Cavalieri con 533 punti, seconda Nuoto Livorno con 531,5 punti, terza Esseci Nuoto con 509 punti. Soddisfazione da parte di Roberto Di Carlo, Presidente della Società organizzatrice, per l’ottima riuscita di tutta la manifestazione che ha richiamato alla piscina di via Roma tantissima gente. Presenti all’evento anche il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’assessore allo Sport Luca Vannucci, oltre al Presidente FIN Toscana Roberto Bresci.

