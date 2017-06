SIGEA Sezione Puglia: Concorso fotografico Studenti 2017

Venerdì 26 maggio 2017 si è svolta presso l’I.I.S.S. Gorjux – Tridente – Vivante di Bari – sede Gorjux, la premiazione della terza edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”, organizzata dalla SIGEA Sezione Puglia in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli e il patrocinio della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’ ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori della Puglia.

Questa terza edizione, pur con minor numero di foto rispetto all’anno precedente, ha visto la partecipazione delle scuole di tutte le province pugliesi. Tra tutte le foto pervenute, alcune scattate dagli studenti nel corso di escursioni scolastiche, la giuria ne ha selezionate 15 da premiare.

La giuria della terza edizione ha visto la partecipazione dei geologi esperti di patrimonio geologico regionale Vincenzo Iurilli (Università di Bari) e Oronzo Simone (Sigea Puglia); il prof. Raffaele Santo (I.I.S.S. Luigi Russo di Monopoli), la studentessa Sara Giannulo (componente della Consulta Studentesca della Provincia di Bari), la sig.ra Diana Cimino Cocco (Ufficio Scolastico Territoriale di Bari e fotografa), sig. Donato Valenzano (Edizioni Zanichelli) e Pietro Amendolara (Fotografo paesaggista).

Magda Gallo Maresca, consiglio direttivo SIGEA Puglia e della segreteria organizzativa del concorso, dichiara: ”Ci aspettavamo qualche foto in più della provincia di Foggia ma siamo soddisfatti dei risultati della terza edizione del concorso. Anche quest’anno gli studenti hanno saputo interpretare il principale obiettivo dell’iniziativa finalizzato alla conoscenza delle peculiarità geomorfologiche del proprio territorio per una consapevole valorizzazione dello stesso. Gli studenti hanno “scoperto” i siti di importanza geologica e paesaggistica a loro più vicini ed hanno saputo approfittare delle escursioni organizzate dalle scuole sul territorio. Come nelle precedenti edizioni i docenti hanno contribuito a motivare i ragazzi, ma importante è stata anche la ricerca attiva degli stessi studenti delle bellezze paesaggistiche fruibili in superficie ed anche in sotterraneo come dimostrano gli scatti effettuati in alcune grotte carsiche della regione. Originali sono risultati i titoli che gli studenti hanno dato alle loro foto, integrando e arricchendo le stesse immagini”.

La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza di Giuseppina Lotito, Dirigente Ufficio III – Ambito territoriale di Bari – che salutando gli studenti e i genitori presenti ha dichiarato a proposito del concorso fotografico: ”Eccellente iniziativa per valorizzare i talenti dei ragazzi tanto più messi al servizio della valorizzazione del nostro territorio, scrigno di tesori nascosti e non”.

La Sigea, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni anni di attività, è stata sempre impegnata in Puglia nella diffusione della cultura geologica e nell’organizzazione di eventi di geologia ambientale. Impegno premiato recentemente con l’elezione del pugliese Antonello Fiore alla presidenza dell’associazione nazionale. Antonello, anche lui direttamente impegnato nella segreteria del concorso fotografico ha dichiarato: ” Quest’anno il concorso fotografico ha visto l’attivazione della prima edizione anche in altre due regioni ( Lazio e Sicilia ) e non escludiamo che con gli anni il concorso possa coinvolgere l’intero territorio nazionale. La nostra associazione è impegnata nella promozione delle Scienze della Terra ed è sempre più convinta dell’importanza del coinvolgimento dei giovani per la conoscenza e la tutela dei territori”.

Il patrocinio quest’anno al concorso fotografico dell’ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale va proprio nella direzione di rendere sempre più ampia l’iniziativa. La Sigea intende programmare eventi anche in occasione della prossima 5^ edizione della “Settimana del Pianeta TERRA” (Festival delle Geoscienze che si svolgerà in tutta Italia dal 15 al 22 ottobre 2017), ritornando a coivolgere gli studenti delle scuole pugliesi e promuovendo la quarta edizione del concorso fotografico.

Ha avuto modo di apprezzare le foto degli studenti anche Salvatore Valletta, consiglio direttivo SIGEA Puglia e Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che dichiara: ”Il concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” si è consolidato in questi tre anni ed ha stimolato gli studenti ad avvicinarsi alle Geoscienze alle quali la scuola italiana dedica ancora poche ore di didattica. Abbiamo appreso con soddisfazione che percorsi di analisi fotografica dei territori sono rientrati nei progetti di alternanza scuola-lavoro e confidiamo in un crescente interesse ai temi ambientali che possano vedere sempre di più i giovani protagonisti nella tutela delle risorse naturali”.

Il Presidente della Sezione Puglia della SIGEA, Raffaele Lopez ha presentato agli studenti “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” altra iniziativa dedicata alla fotografia che la SIGEA organizza con l’Ordine dei geologi della Puglia e giunta alla sua ottava edizione. Le foto possono essere presentate online attraverso i siti internet degli organizzatori, entro il prossimo 30 settembre.

Oltre all’Attestato di partecipazione , i 15 studenti premiati hanno ricevuto una selezione di libri offerti dalla casa editrice Zanichelli. Tre dei 15 studenti, che la Giuria ha selezionato per le foto ritenute più rappresentative nello spirito del concorso, hanno inoltre ricevuto un dizionario offerto dalla Zanichelli e un buono acquisto di euro 100 offerto dalla SIGEA.

Le 15 foto premiate, partendo dalle tre destinatarie di premio, per la 3^ edizione “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” sono:

* Conte Francesca (IISS Galileo Ferraris, Taranto – TA) – Tempo trascorso

* Casalino Raffaella (IISS Galileo Galilei, Monopoli – BA) – Vita nascosta

* Losito Stefania (IISS Leonardo da Vinci, Cassano delle Murge – BA) – Goccia creatrice

*Caragnano Stefania (Liceo Scientifico Enrico Fermi, Bari) – Scorcio su un ecosistema “dolce”

*Cofano Rossella (IISS Gaetano Salvemini, Fasano – BR) – Profilo secolare

*De Giorgio Graziano (IISS Mondelli, Massafra – TA) – Leucaspide

*Di Masi Sara (IISS Galileo Galilei, Monopoli – BA) – Riflesso di luce nella grotta

*Ernandes Roberto (IISS Gaetano Salvemini, Fasano – BR) – Radici

*Lacoppola Christian (ITES Pitagora, Taranto) – Smeraldo di Otranto

*Laterza Angelica (IISS Pertini-Anelli, Turi – BA) – Lo sbucar di una grotta marina

*Maellaro Stefano (IISS Gaetano Salvemini, Fasano – BR) – Sostegno umano

*Simone Nicola (IISS Domenico De Ruggieri, Massafra – TA) – Il castello mediovale

*Strisciuglio Rita (Liceo Scientifico Enrico Fermi, Bari) – Punta delle pietre nere

*Tondo Giulio (Liceo Classico e Musicale G. Palmieri, Lecce) – Sopra la grotta

*Zappatore Lorenzo (Polo Professionale Luigi Scarambone, Lecce) – I faraglioni

Le 15 foto premiate sono disponibili sul sito della Sigea Puglia

