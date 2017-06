Rugby, play-off nazionali Under 18

Nella 1^ giornata di ritorno, della fase nazionale play-off del Campionato Under 18 Elite di Rugby, i Cavalieri Union Prato-Sesto superano per 34-19 I Medicei allo stadio “Chersoni” di Prato. Le due squadre si erano affrontate una settimana fa e anche in quella gara i Cavalieri si erano imposti per 26-10. Nel doppio incontro i tuttineri si sono dimostrati superiori tecnicamente, anche se I Medicei hanno fatto vedere tanta grinta e carattere. Nell’incontro disputato a Prato, i padroni di casa partono subito forte, realizzano un calcio piazzato e due mete dopo appena 8 minuti di gara. Nonostante la partenza sprint dei tuttineri, i fiorentini piano piano recuperano terreno e prendendo coraggio riescono ad accorciare le distanze, tanto che la prima frazione si chiude sul punteggio di 15-12 per i Cavalieri. Nella ripresa la gara parte più equilibrata, con I Medicei che riescono a sfruttare alcune mischie chiuse, mentre i padroni di casa sembrano meno concentrati. Passano i minuti e i tuttineri riprendono la spinta offensiva e dimostrandosi squadra esperta e cinica, sfruttano alcuni errori degli avversari per riallungare nel punteggio che alla fine li vedrà prevalere per 34-19. Per i Cavalieri il prossimo appuntamento sarà in trasferta in Campania contro l’Afragola, poi chiuderanno la fase play-off in casa contro la Capitolina.

