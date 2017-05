Le “Frecce Tricolori” 2017

In occasione dei festeggiamenti a San Nicola, Santo Patrono di Bari, lunedì 8 maggio 2017, tantissimi fedeli hanno seguito il corteo che ha portato la statua del santo al molo San Nicola e hanno partecipato alla Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Monsignor Cacucci. Dopo la benedizione del mare la statua di San Nicola è stata imbarcata seguita dalle barche con i fedeli.

Sul lungomare di Bari, alle 16.30, c’è stata l’esibizione di soccorso in mare da un elicottero HH-139º, seguita da quella delle Frecce Tricolori della PAN – Pattuglia Acrobatica Nazionale.

I festeggiamenti sono continuati con lo sbarco della statua, la processione fino in piazza del Ferrarese dove è stato allestito un palco appositamente per la statua e alle 22.00 i fuochi pirotecnici dal molo di Sant’Antonio. Per fortuna il tempo, era prevista pioggia, ha permesso lo svolgersi di tutta la manifestazione così come da programma.

