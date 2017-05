Corteo storico San Nicola 2017

Domenica 7 maggio 2017, alle 21.00, dal Castello Svevo di Bari è partito il Corteo Storico San Nicola: ”Tra Cielo e Terra con gli angeli danzanti”. Per la prima volta il Corteo è stato diretto da una donna, la regista-ballerina Elisa Barucchieri; la voce narrante della rievocazione della traslazione era dell’attrice Elena Sofia Ricci; le note musicali sono state composte da Stefano Mainetti; i testi delle narrazioni erano di Selene Favuzzi; per lo spettacolo di danza aerea c’erano la Compagnia di danza ResExtensa e Molecole Show.

Migliaia e migliaia i baresi e i turisti e pellegrini, provenienti da tutte le parti del mondo, che hanno assistito al Corteo storico di San Nicola lungo il percorso che è partito da piazza Federico II di Svevia – Castello Svevo, ha proseguito per via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, dalla quale è partita la danza aerea, per procedere su corso Vittorio Emanuele, dove di fronte al Municipio/Teatro Piccinni e al palazzo della Prefettura c’erano tantissimi nastri tra i quali alcuni giovani artisti ballavano, e dove c’è stato l’incontro tra le due danzatrici aeree sostenute da palloncini bianchi o neri, sistemati a grappolo. Infine il Corteo, arrivato al Teatro Margherita, ha svoltato per il lungomare Imperatore Augusto per dirigersi verso la Basilica di San Nicola – ultima tappa.

La perfetta regia della direttrice artistica Elisa Barucchieri ha trovato enorme entusiasmo e consensi tra il pubblico presente che è stato incantato dalle fluttuanti, eleganti e leggere evoluzioni della danza aerea di questi artisti-angeli sospesi su un grappolo di palloncini ad elio.

Il Corteo Storico di San Nicola, nel suo 930° anno della traslazione, era composto da oltre 500 figuranti che hanno rievocato le gesta dei marinai baresi quando nel 1087 traslarono dalla Turchia le reliquie di San Nicola, oggi amato in tutto il mondo. Hanno partecipato l’Associazone Figuranti di San Nicola, iTimpanisti Nicolaus Barium, gli sbandieratori dell’Associazione Militia Sancti Nicolai, i cavalieri che spesso si avvicinavano al pubblico soprattutto ai bambini per una carezza a bellissimi cavalli, artisti del fuoco, l’Associazione “Marinai della traslazione”, i Pescatori del Molo San Nicola e gli alunni dell’I.C. “UmbertoI – San Nicola.

Durante i festeggiamenti del Patrono, quest’anno, per la prima volta, il centro di Bari è blindato con barriere anti-sfondamento e ricercate misure contro il terrorismo, dato che dall’11 al 13 maggio, Bari ospiterà il G7 dei Ministri dell’Economia e delle Finanze della Ue.

I festeggiamenti proseguono oggi lunedì 8 maggio 2017 sul molo di Sant’Antonio – alle ore 10.00 – con l’imbarco della statua di San Nicola. Nel pomeriggio, alle 16.30, sul lungomare di Bari si esibirà la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori e alle 22.00, al termine delle feste religiose, dal molo di Sant’Antonio Bari si illuminerà con il suggestivo spettacolo pirotecnico.

