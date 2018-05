Calcio serie B femminile, la Florentia vince lo spareggio ed è promossa in serie A

Storica impresa quella compiuta dal C.F. Florentia che approda al campionato di serie A dopo aver battuto nello spareggio promozione di sabato 20 maggio, sul campo neutro del Delfino Training Center di Pescara, la Roma Calcio Femminile per 3-0. Terza promozione consecutiva per la squadra fiorentina guidata da Mister Lelli che dalla fondazione nel 2015 ha vinto prima il campionato di serie D poi quello di C e B. Stagione da record, quella appena conclusa, che ha visto la squadra del Presidente Tommaso Becagli stravincere il proprio girone del campionato di serie B con 24 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, segnando ben 116 reti e subendone soltanto 15. A completamento di questa straordinaria stagione è stata la vittoria nello spareggio promozione contro la Roma per 3-0 grazie alle reti di Nencioni, Hjohlman e Nocchi. Nella prossima stagione calcistica in serie A, sarà interessante il derby fiorentino tra la Fiorentina Women’s e la Florentia C.F.

Di seguito il tabellino della gara spareggio:

C. F. FLORENTIA: Leoni, Ceci, Baroni, Tona, Rodella, Aliaj, Vicchiarello, Lotti (64’ Roche), Nencioni (77’ Ferrandi), Hjohlman, Nocchi (74’ Abati). Allenatore Lelli.

ROMA CALCIO FEMMINILE: Casaroli, Capparelli (45’ Vigilucci), Sclavo (64’ De Angelis), Pisano, Cacchioli, Morra, Lore (79’ Berarducci), O’neill (64’ Conte), Visentin, Proietti, Pedullà (70’ Weithofer). Allenatore Piras.

Marcatori: 22’ Nencioni, 54’ Hjohlman, 57’ Nocchi.

Le foto di questo articolo:

Foto 1: Stemma del C.F. Florentia;

Foto 2: Isotta Nocchi;

Foto 3: Giulia Ferrandi.

© Riproduzione Riservata