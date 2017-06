Rugby, I Medicei conquistano l’Eccellenza

La squadra toscana de I Medicei vince il campionato di Serie A, battendo nella finale disputatasi allo stadio “Lanfranchi” di Parma, L’Aquila Rugby per 38-14. In tale incontro i fiorentini sono sempre stati in vantaggio, a tratti anche con ampio margine, solo verso la metà di gara hanno un po’ rallentato, permettendo così agli abruzzesi di realizzare alcuni punti grazie anche ad una superiorità in mischia chiusa, tornando così a sperare nella rimonta. Speranza che è durata poco in quanto I Medicei hanno ripreso a macinare gioco chiudendo l’incontro con il punteggio finale di 38-14.

La squadra toscana, guidata da Pasquale Presutti, acquisisce quindi il diritto a partecipare nella prossima stagione 2017-2018 al Campionato di Eccellenza in cui giocano le 10 migliori squadre italiane. Per I Medicei è stata una stagione straordinaria nella quale si sono imposti vincitori sia nella fase a giorni sia nelle successive fasi, fino alla finale disputata contro L’Aquila. La Società fiorentina è molto giovane, di recente costituzione, nata circa 2 anni fa dal sodalizio tra il Firenze Rugby 1931 e i Cavalieri Rugby Prato. Grande soddisfazione per il Presidente Lucibello e per tutto il Consiglio che ha visto realizzato il sogno di giocare nella massima serie in così breve tempo. Enorme gioia anche per tutti i giocatori che potranno il prossimo anno, calcare i campi più importanti del rugby italiano.

Foto 1 – logo de I Medicei;

Foto 2 – Pasquale Presutti allenatore de I Medicei;

Foto 3 – Alessandro Ippolito in azione, capitano de I Medicei.

