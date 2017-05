Calcio serie A femminile, la Fiorentina campione d’Italia

Nella penultima giornata del campionato di serie A femminile, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze gremito da oltre 7.000 tifosi, la Fiorentina Women’s supera per 2-0 il Tavagnacco grazie alle reti di Caccamo e Bonetti. Al termine della gara sono iniziati i festeggiamenti con il caloroso tripudio del pubblico di casa nello splendido scenario dello stadio fiorentino. La squadra gigliata, nata due anni fa, si laurea campione d’Italia per la stagione 2016-2017 con una giornata di anticipo, dominando il campionato con 60 punti totalizzati fino a oggi: 20 vittorie su 21 gare disputate, 87 gol segnati e solo 7 subiti, sbaragliando la concorrenza di squadre come Brescia, Verona, Roma. Le viola sono ancora in corsa per la Coppa Italia che diventa il prossimo obiettivo stagionale e che pare alla loro portata, avendo raggiunto i quarti di finale. Nella prossima stagione ci sarà il grande palcoscenico della Champions League, con squadre come Chelsea e Manchester City.

Rosa giocatrici della Fiorentina

Portieri: Francesca Durante, Noemi Fedele, Stephanie Ohrstrom.

Difensori: Eleonora Binazzi, Elisa Bartoli, Martina Fusini, Alia Guagni, Elena Linari, Alice Tortelli, Sara Nordin.

Centrocampisti: Greta Adami, Marta Carissimi, Giulia Orlandi, Alice Parisi, Valery Vigliucci, Giulia Ferrandi.

Attaccanti: Patrizia Caccamo, Danila Zazzera, Tatiana Bonetti, Ilaria Mauro, Deborah Salvatori Rinaldi.

Allenatore: Sauro Fattori, Antonio Cincotta.

